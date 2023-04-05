Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İngiltereli devlerin takibinde.
Fenerbahçe'den 18 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle ayrılan stoper Kim Min-Jae, bu sezon İtalya şampiyonluğuna koşan Napoli'deki performansıyla dikkatleri çekti.
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İtalyan basının yer alan haberlere göre; Liverpool, Manchester United ve Tottenham, 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.
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2024 yazından itibaren 45 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli futbolcunun transferinde en çok mesafe kat eden kulüp ise Liverpool.
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Yıldız futbolcu için daha önce Paris Saint-Germain de teklif yapmıştı.
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