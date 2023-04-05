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Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İngiltereli devlerin takibinde.

Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde - Resim: 1

Fenerbahçe'den 18 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle ayrılan stoper Kim Min-Jae, bu sezon İtalya şampiyonluğuna koşan Napoli'deki performansıyla dikkatleri çekti.

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Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde - Resim: 2

İtalyan basının yer alan haberlere göre; Liverpool, Manchester United ve Tottenham, 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde - Resim: 3

2024 yazından itibaren 45 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli futbolcunun transferinde en çok mesafe kat eden kulüp ise Liverpool. 

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Fenerbahçe'nin yıldızıydı, İngilizler onun peşinde - Resim: 4

Yıldız futbolcu için daha önce Paris Saint-Germain de teklif yapmıştı.

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