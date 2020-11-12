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  3. 12 Kasım 2020 14:55

Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha

Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı.

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Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha

Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha

Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.

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