Fenerbahçe'ye bedavaya İspanyol orta saha
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı.
Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.