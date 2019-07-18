Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece
Bu sezon oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe'nin en büyük kozu, genç yıldızı Eljif Elmas. İtalyan devi Napoli Makedon oyuncuyu 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Fenerbahçe Eljif Elmas'ı rekor bonservis bedeli karş
2 sene önce 180 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye gelen Eljif Elmas, 18 milyon Euro'ya Napoli'ye imza atacak. Soyadının hakkını verecek bir çıkışa imza atan Makedon yıldız Sarı-Lacivertliler'in kurtarıcısı olacak.
Fenerbahçe, 2017 yılında birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Eljif Elmas'ı 180 bin Euro gibi uygun bir ücrete kadrosuna kattı.
Makedon oyuncu, geçtiğimiz sezon soyadının hakkını verdi; Fenerbahçe ve milli takımda sergilediği performansla elmas gibi parladı ve değerlendi.