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  3. 18 Temmuz 2019 13:55

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece

Bu sezon oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe'nin en büyük kozu, genç yıldızı Eljif Elmas. İtalyan devi Napoli Makedon oyuncuyu 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Fenerbahçe Eljif Elmas'ı rekor bonservis bedeli karş

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece

2 sene önce 180 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye gelen Eljif Elmas, 18 milyon Euro'ya Napoli'ye imza atacak. Soyadının hakkını verecek bir çıkışa imza atan Makedon yıldız Sarı-Lacivertliler'in kurtarıcısı olacak.

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece

Fenerbahçe, 2017 yılında birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Eljif Elmas'ı 180 bin Euro gibi uygun bir ücrete kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece

Makedon oyuncu, geçtiğimiz sezon soyadının hakkını verdi; Fenerbahçe ve milli takımda sergilediği performansla elmas gibi parladı ve değerlendi.

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Eljif Elmas giderse 3 yıldız birden gelece

Napoli Başkanı De Laurentiis'in, "Bu hafta açıklayacağız" dediği 19 yaşındaki futbolcu, geldiği paranın tam 100 katına, 18 milyon Euro'ya İtalyan ekibinin yolunu tutacak.

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