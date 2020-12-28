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  3. 28 Aralık 2020 00:16

Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

Şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe bütün planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor. Yaz transfer sezonunda fırtına gibi esen ve kadroyu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin ocak ayında da durmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

Savunma hattına yapılan takviyelerden şu ana kadar bir verim alamayan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

Bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol gören ve beklemediği puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sezonun ikinci yarısında aynı hataların tekrarlanmasını istemiyor.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

FENERBAHÇE STOPERLERİ 6 PENALTI YAPTIRDI! Fenerbahçe aleyhine bu sezon Süper Lig'de toplam 6 kez penaltı kararı çıkarken tamamına stoperlerin ihlalleri sebebiyet verdi. Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz 2'şer penaltıya neden oldu.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

STOPER TRANSFERİ İÇİN GAZA BASILDI! Savunmaya yönelik girişimler için gaza basan Kanarya, stoper mevkisi için iki yıldızı gündemine aldı.

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