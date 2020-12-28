Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!

FENERBAHÇE STOPERLERİ 6 PENALTI YAPTIRDI! Fenerbahçe aleyhine bu sezon Süper Lig'de toplam 6 kez penaltı kararı çıkarken tamamına stoperlerin ihlalleri sebebiyet verdi. Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz 2'şer penaltıya neden oldu.