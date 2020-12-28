Fenerbahçe'ye İtalya'dan 2 stoper birden!
Şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe bütün planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor. Yaz transfer sezonunda fırtına gibi esen ve kadroyu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin ocak ayında da durmaya niyeti yok.
Savunma hattına yapılan takviyelerden şu ana kadar bir verim alamayan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol gören ve beklemediği puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sezonun ikinci yarısında aynı hataların tekrarlanmasını istemiyor.
FENERBAHÇE STOPERLERİ 6 PENALTI YAPTIRDI! Fenerbahçe aleyhine bu sezon Süper Lig'de toplam 6 kez penaltı kararı çıkarken tamamına stoperlerin ihlalleri sebebiyet verdi. Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz 2'şer penaltıya neden oldu.