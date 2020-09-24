Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Buna göre Fenerbahçe, ilk yıl kiralama gibi görünse de kiralama artı satın alma için toplamda Porto'ya 6 milyon euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olarak ödenecek. 6 milyon euroluk ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.