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  3. 24 Eylül 2020 18:30

Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.

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Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Fenerbahçe, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu devreye girecek.

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Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de Ze Luis ile transferi 'bonservisli' gibi planladığı da kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından bir golcü daha

Buna göre Fenerbahçe, ilk yıl kiralama gibi görünse de kiralama artı satın alma için toplamda Porto'ya 6 milyon euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olarak ödenecek. 6 milyon euroluk ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.

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