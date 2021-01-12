Fenerbahçe'ye sambacı forvet
Son 2 sezondur Süper Lig'i 6. ve 7. sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde tam 18 ismi kadrosuna katarak adından söz ettirmişti. Kanarya, ara transfer döneminde de boş durmayacak. Mesut Özil, gibi heyecan veren bir transferi bitirmek üzere olan sarı lacivertli kulüp, takımın gol yükünü çekecek ismi de Brezilya'da buldu.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe, 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.