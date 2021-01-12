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  3. 12 Ocak 2021 09:35

Fenerbahçe'ye sambacı forvet

Son 2 sezondur Süper Lig'i 6. ve 7. sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde tam 18 ismi kadrosuna katarak adından söz ettirmişti. Kanarya, ara transfer döneminde de boş durmayacak. Mesut Özil, gibi heyecan veren bir transferi bitirmek üzere olan sarı lacivertli kulüp, takımın gol yükünü çekecek ismi de Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe'ye sambacı forvet

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye sambacı forvet

Fenerbahçe, 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'ye sambacı forvet

Bu kapsamda Kanarya, ilk olarak Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'ye sambacı forvet

Sarı-lacivertli takım, Türk asıllı Alman yıldız ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı.

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