Fenerbahçe'ye Samsunspor freni! Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri değişti

Buna göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi:

Ünlü siteye göre Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı.

Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.