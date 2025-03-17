Fenerbahçe'ye Samsunspor freni! Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri değişti
Fenerbahçe, Samsunspor ile golsüz berabere kalırken şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de 28. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk tahminleri güncellendi.
Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
1 / 6
Buna göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi:
Ünlü siteye göre Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı.
Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.
2 / 6
TRABZONSPOR YEDİNCİ
Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi.
3 / 6
BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ
Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.
4 / 6