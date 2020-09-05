Fenerbahçe'ye süper yetenek!
Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.
Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.
Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve tam 11 oyuncuyu transfer etti.
Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.