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  3. 05 Eylül 2020 21:35

Fenerbahçe'ye süper yetenek!

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

Fenerbahçe'ye süper yetenek!

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

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Fenerbahçe'ye süper yetenek!

Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve tam 11 oyuncuyu transfer etti.

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Fenerbahçe'ye süper yetenek!

Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.

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Fenerbahçe'ye süper yetenek!

Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampı sona eren Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia transferini duyurdu.

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