Fenomen Ronaldo'nun tatil görüntükleri olay oldu
Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luís Nazário de Lima, tatil yaparken görüntülendi.
Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luís Nazário de Lima, ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.
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Real Madrid'in eski futbolcusu Ronaldo Luis Nazario de Lima, eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yapıyor.
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İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi.
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Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.
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