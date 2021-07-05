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Fenomen Ronaldo'nun tatil görüntükleri olay oldu

Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luís Nazário de Lima, tatil yaparken görüntülendi.

Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luís Nazário de Lima, ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.

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Real Madrid'in eski futbolcusu Ronaldo Luis Nazario de Lima, eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yapıyor.

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İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi.

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Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

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