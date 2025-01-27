Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması: ''Melo'ya 'Beni bekle' dedim''

"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers." ifadelerini kullanan Muslera, "Nacional'e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim." şeklinde konuştu.