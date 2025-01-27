Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması: ''Melo'ya 'Beni bekle' dedim''
Galatasaray'ın ligde en çok forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçen Fernando Muslera, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İki kulüple görüştüğünü belirten Muslera, ''Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda başkanla konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim'' diye konuştu.
Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, ligde 429. maçına çıkarak rekoru elinde bulunduran Bülent Korkmaz'ı geçti. Deneyimli kaleci, Galatasaray'ın ligde en çok forma giyen oyuncusu oldu.
Muslera, geleceği hakkında Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuştu. Muslera "14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü." ifadelerini kullandı.
"AYRILMA KONUSUNDA KARAR VERMEDİM"
"Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim." diyen deneyimli eldiven, "Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum." dedi.
"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers." ifadelerini kullanan Muslera, "Nacional'e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim." şeklinde konuştu.