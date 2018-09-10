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  3. 10 Eylül 2018 12:55

FIFA 19 efsane isimlerin puanlarını açıkladı

FIFA'nın 2019 versiyonunda dünya futboluna damga vurmuş eski oyuncular da yer alıyor. FIFA 19 efsane futbolcuların puanlarını açıkladı.

FIFA 19 efsane isimlerin puanlarını açıkladı

İşte efsane isimler ve puanları:

1/ 72
FIFA 19 efsane isimlerin puanlarını açıkladı

2/ 72
FIFA 19 efsane isimlerin puanlarını açıkladı

3/ 72
FIFA 19 efsane isimlerin puanlarını açıkladı

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