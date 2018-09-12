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  3. 12 Eylül 2018 13:30

İşte Fikret Orman'ın ilk icraatı !

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi..

İşte Fikret Orman'ın ilk icraatı !

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi.


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İşte Fikret Orman'ın ilk icraatı !

Orman'ın, transfer sezonu süresince takımda kalıp kalmayacağı uzun süre belirsizliğini koruyan ve Brezilya Serie A temsilcisi Flamengo'nun son anda kapısından dönen Ryan Babel'in sözleşme konusuna nokta koyacağı belirtildi.


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İşte Fikret Orman'ın ilk icraatı !

Başkan'ın, kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli kanat oyuncusunun menaceriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.


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İşte Fikret Orman'ın ilk icraatı !

BAŞKANIN HEDEFİ BELLİ!
Kara Kartal'da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ryan Babel, yeni dönemde istikrarsız bir görüntü ortaya koymuştu.


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