Filede sultanların derbisinde Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı devirdi!

Maça oldukça konsantre başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-18 gibi net bir skorla hanesine yazdırdı. İkinci sette Fenerbahçe; Vargas ve Fedorovtseva ile direnç gösterse de VakıfBank tecrübesiyle bu seti de 25-23 kazanmayı bildi. Üçüncü sette kontrolü tamamen eline alan VakıfBank, 25-21’lik skorla maçı 3-0 noktaladı.