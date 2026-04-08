Filede sultanların derbisinde Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı devirdi!
Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında voleybol şöleni yaşandı! Deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya konuk olan VakıfBank, 89 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Vargas ve Eda Erdemli Fenerbahçe karşısında; Zehra Güneş ve Boskovic’li VakıfBank dominasyonu sahnedeydi.
Voleybol dünyasının kalbi dün akşam Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda attı. Sultanlar Ligi şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelen iki dünya devi, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank arasındaki 5 maçlık final serisinin ilk ayağı, konuk ekibin mutlak üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maça oldukça konsantre başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-18 gibi net bir skorla hanesine yazdırdı. İkinci sette Fenerbahçe; Vargas ve Fedorovtseva ile direnç gösterse de VakıfBank tecrübesiyle bu seti de 25-23 kazanmayı bildi. Üçüncü sette kontrolü tamamen eline alan VakıfBank, 25-21’lik skorla maçı 3-0 noktaladı.
Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluk tacını takacağı seride durum şimdi 1-0. Fenerbahçe Medicana, evinde aldığı bu şok yenilgiyi telafi etmek için deplasmana çıkacak.
Final serisinin ikinci randevusu için takımlar yer değiştirecek. 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak mücadele, serinin kaderini tayin edebilir.