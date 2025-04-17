Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.