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Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu

SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek finale çıktı.

Kaynak: İHA
Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu - Resim: 1

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

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Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu - Resim: 2

Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti.

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Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu - Resim: 3

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

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Filedeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu - Resim: 4

Bu sonuçla Galatasaray, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

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