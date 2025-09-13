  1. Anasayfa
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: İHA
Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, mücadele ettiği G Grubu'ndaki ilk müsabakasına Japonya karşısında çıktı. 

Rakibini set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.

