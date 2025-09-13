Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: İHA
Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, mücadele ettiği G Grubu'ndaki ilk müsabakasına Japonya karşısında çıktı.
1 / 5
Rakibini set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
2 / 5
Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.
3 / 5
4 / 5