Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
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Filenin Efeleri, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
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İlk hafta Çin etabında yer alan Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
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Millilerin maç takvimi şöyle;
13 Haziran: 15.30 Hollanda - Türkiye
14 Haziran: 14.00 Türkiye - Polonya
15 Haziran: 10.00 Çin - Türkiye
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