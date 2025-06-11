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Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı - Resim: 1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 

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Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı - Resim: 2

Filenin Efeleri, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

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Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı - Resim: 3

İlk hafta Çin etabında yer alan Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

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Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı - Resim: 4

Millilerin maç takvimi şöyle;

13 Haziran: 15.30 Hollanda - Türkiye

14 Haziran: 14.00 Türkiye - Polonya

15 Haziran: 10.00 Çin - Türkiye

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