Filenin Efeleri'nden tarihi zafer! İlk kez çeyrek finaldeyiz
2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, harika oyununu Hollanda karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle süsleyerek FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde rakibimiz bugün saat 15.00’te oynanacak Polonya-Kanada karşılaşmasının galibi olacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA: 3-1
SALON: SM Mall of Asia, Pasay City
HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersel), Wensheng Luo (Çim)
TÜRKİYE: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Berkay (L) (Can, Ahmet)
HOLLANDA: Berkhout, Koops, Plak, Ahyi, Tuinstra, Van Der Ent, Jorna (L) (Korenblek, Wiltenburg)
SETLER: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
SÜRE: 102 dakika
