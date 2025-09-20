  1. Anasayfa
  4. Filenin Efeleri'nden tarihi zafer! İlk kez çeyrek finaldeyiz

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, harika oyununu Hollanda karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle süsleyerek FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. 

Çeyrek finalde rakibimiz bugün saat 15.00’te oynanacak Polonya-Kanada karşılaşmasının galibi olacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA: 3-1

SALON: SM Mall of Asia, Pasay City

HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersel), Wensheng Luo (Çim)

TÜRKİYE: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Berkay (L) (Can, Ahmet)

HOLLANDA: Berkhout, Koops, Plak, Ahyi, Tuinstra, Van Der Ent, Jorna (L) (Korenblek, Wiltenburg)

SETLER: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

SÜRE: 102 dakika

