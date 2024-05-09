Filenin güzel sporcusu Türkiye'ye transfer oldu
İtalya'nın hem başarılı hem de güzel voleybolcusu Caterina Bosetti'nin Vakıfbank'a transferi resmen açıklandı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli İtalyan smaçör Caterina Bosetti’yi bünyesine katarak kadrosunu güçlendirdi.
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Yeni sezon öncesinde yapılan bu önemli transfer, sarı-siyahlı takımın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak.
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VakıfBank Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, İtalya Milli Takımı’nın da yıldızlarından olan Caterina Bosetti’nin transfer edildiği duyuruldu.
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Bosetti ailesinin VakıfBank ile özel bir bağı bulunuyorç. Caterina’nın babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli, 2017-2022 yılları arasında kulübün altyapısında antrenörlük yapmıştı.
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