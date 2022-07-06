Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf

Instagram'da 2.3 milyondan fazla kişi ile Instagram’da en çok takipçisi olan Brezilyalı voleybolcu unvanına sahip olan Alves, “Sevsem de sevmesem de bugün en büyük gelirim OnlyFans’ta.

Kendimi bir sporcu, model, etkileyici, iş kadını ve girişimci olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.