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Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf

Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, , OnlyFans'ta, voleyboldaki kazancından 50 kat daha fazla para kazandığını açıkladı.

Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf - Resim: 1

Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, OnlyFans itirafıyla gündemde.

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Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf - Resim: 2

Alves, OnlyFans'ta, voleyboldaki kazancından 50 kat daha fazla para kazandığını açıkladı.

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Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf - Resim: 3

Osasco'da forma giyen Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, pornografik içeriklerin yoğun olduğu OnlyFans sitesinde poz vererek voleyboldan daha fazla para kazandığını itiraf etti.

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Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf - Resim: 4

Instagram'da 2.3 milyondan fazla kişi ile Instagram’da en çok takipçisi olan Brezilyalı voleybolcu unvanına sahip olan Alves, “Sevsem de sevmesem de bugün en büyük gelirim OnlyFans’ta.  

Kendimi bir sporcu, model, etkileyici, iş kadını ve girişimci olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

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