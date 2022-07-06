Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf
Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, , OnlyFans'ta, voleyboldaki kazancından 50 kat daha fazla para kazandığını açıkladı.
Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, OnlyFans itirafıyla gündemde.
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Alves, OnlyFans'ta, voleyboldaki kazancından 50 kat daha fazla para kazandığını açıkladı.
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Osasco'da forma giyen Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, pornografik içeriklerin yoğun olduğu OnlyFans sitesinde poz vererek voleyboldan daha fazla para kazandığını itiraf etti.
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Instagram'da 2.3 milyondan fazla kişi ile Instagram’da en çok takipçisi olan Brezilyalı voleybolcu unvanına sahip olan Alves, “Sevsem de sevmesem de bugün en büyük gelirim OnlyFans’ta.
Kendimi bir sporcu, model, etkileyici, iş kadını ve girişimci olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
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