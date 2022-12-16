Filenin Sultanı Cansu Özbay gözyaşları içerisinde kaldı! Arkadaşları yardımına koştu

Vakıfbank, dünya şampiyonluğu ünvanını korumak için çıktığı maçta talihsiz bir olay yaşandı. Dünya Şampiyonası B Grubu’nda ikinci maçına Brezilya temsilcisi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yapan VakıfBank'ta galibiyet sevinci buruk yaşandı.