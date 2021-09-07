Filenin Sultanı Ebrar Karakurt'un vedası Instagram'ı salladı
Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt'un veda partisi ise sosyal medyada damga vurdu.
İtalya'ya transfer olan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un eğlenceli veda partisi, Instagram'ı salladı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştiriyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın pasör çaprazı 21 yaşındaki Karakurt, Tokyo 2020 ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda adını resmen tarihe kazıdı.
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Avrupa Şampiyonası üçüncülük madalyasıyla yurda dönen milli voleybolcuyu bir sürpriz karşıladı.
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Takım arkadaşları Ebrar'ın İtalya yolculuğu öncesi unutulmaz bir veda partisi düzenledi.
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