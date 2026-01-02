Filenin Sultanı Gizem Güreşen''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti
Türk voleybolunun yıldız isimlerinden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da formasını terleten Gizem Güreşen "Çok güzeldi ama bitti" diyerek fileye veda ettiğini duyurdu.
Türk voleybolunun yıldız isimlerinden 38 yaşındaki Gizem Güreşen spora veda ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formasını giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da formasını terleten başarılı voleybolcu spor kariyerini 2025 yılıyla birlikte noktaladığını açıkladı.
Voleybola 2003 yılında Emlak TOKİ'de kariyerine başlayan, sonra sırasıyla Türk Telekom, Marmaris Belediyesi, Galatasaray, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediye, 2. kez Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Gizem Güreşen'in veda mesajı dikkat çekti.
2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları sırasında A Milli Kadın Voleybol takımımızın da formasını giyen Gizem Güreşen 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, İsviçre Ligi, İsviçre Kupası ve İsviçre Süper Kuhası şampiyonlukları da yaşamıştı.