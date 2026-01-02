Filenin Sultanı Gizem Güreşen''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti

2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları sırasında A Milli Kadın Voleybol takımımızın da formasını giyen Gizem Güreşen 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, İsviçre Ligi, İsviçre Kupası ve İsviçre Süper Kuhası şampiyonlukları da yaşamıştı.