Filenin Sultanı Hande Baladin hakkındaki iddialara son noktayı koydu
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Eczacıbaşı ile sözleşmesinin son senesinde olan ve adı transfer dedikodularına karışan Eczacıbaşı Dynavit’in ve A Mili Kadın Voletbol takımımızın yıldızı Hande Baladın, geleceğine dair Fanatik'e açıklamalar yaptı.
Hande Baladın, kariyerine ve sahaya odaklandığını vurguladı ve "Ayrılık iddiaları çok normal çünkü Eczacıbaşı'ndaki son senem. Açıkçası buna çok fazla konsantre olmuyorum çünkü burada kendi hedeflerim var, kazanmak istediğim kupalar var. O yüzden sözleşme konularına çok odaklanmadan sahadaki performansıma bakıyorum" ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda en doğru tercihi yapacağını söyleyen Hande Baladın, "Sezona odaklanıp daha sonra sezon sonunda hayatın bana getirdiklerini önüme koyup kendi adıma doğru bir seçim yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Eczacıbaşı ile yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Baladın, "Eninde sonunda bir yerle anlaşacağım ya da Eczacıbaşı'nda devam edeceğim hâlâ belli değil. Çok fazla haber çıkıyor. Hiçbirinin aslı yok. Eczacıbaşı ile görüşmelere devam ediyorum ama dediğim gibi şu an belli olan bir şey yok" dedi.