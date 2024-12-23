Filenin Sultanı Hande Baladin hakkındaki iddialara son noktayı koydu

Hande Baladın, kariyerine ve sahaya odaklandığını vurguladı ve "Ayrılık iddiaları çok normal çünkü Eczacıbaşı'ndaki son senem. Açıkçası buna çok fazla konsantre olmuyorum çünkü burada kendi hedeflerim var, kazanmak istediğim kupalar var. O yüzden sözleşme konularına çok odaklanmadan sahadaki performansıma bakıyorum" ifadelerini kullandı.