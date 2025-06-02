Filenin Sultanı Hande Baladın'ın yeni takımı resmen açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, yeni sezonda Fenerbahçe Medicana forması giyecek.
Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın, Fenerbahçe Medicana'ya transfer oldu.
Fenerbahçe Medicana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.
Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın’ı kadrosuna kattı. Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande; kulüp kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. 2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi. Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda çubuklu forma ile parkede olacak. Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertli ekibin yapay zeka yardımıyla hazırladığı video ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım: