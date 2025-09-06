Filenin Sultanları destan yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Filenin Sultanları, dünya şampiyonluğu için 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da İtalya-Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
JAPONYA-TÜRKİYE: 1-3
SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)
JAPONYA: Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki, Kojima (L) (Tsusaka, Akimoto, Kitamado, Yoshino)
TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) (Yaprak, Elif, Hande)
SETLER: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27
SÜRE: 1 saat 36 dakika (21,22,23,30)
