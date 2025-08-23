  1. Anasayfa
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Milliler, E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

