Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükseldi.
Milliler, 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşılaşacak.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
