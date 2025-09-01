  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

1 / 6
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde - Resim: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükseldi. 

2 / 6
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde - Resim: 3

Milliler, 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşılaşacak.

3 / 6
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde - Resim: 4

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

4 / 6