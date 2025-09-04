  1. Anasayfa
  4. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Millilerimiz, çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırdı.

Filenin Sultanları, yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

