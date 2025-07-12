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Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı

2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 (25-22, 25-21, 4-25, 25-20) mağlup oldu ve ikinci mağlubiyetini aldı.

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Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı - Resim: 2

Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı - Resim: 3

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı - Resim: 4
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