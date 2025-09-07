  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. 

1 / 9
Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu - Resim: 2

Tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya ikincisi oldu. 

2 / 9
Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu - Resim: 3

Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekip, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye tarihindeki ilk dünya şampiyonası madalyasını getirmiş oldu.

3 / 9
Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu - Resim: 4

 Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazandı.

4 / 9