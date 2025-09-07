Filenin Sultanları ilk kez finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya ikincisi oldu.
Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekip, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye tarihindeki ilk dünya şampiyonası madalyasını getirmiş oldu.
Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazandı.
