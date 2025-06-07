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Filenin Sultanları Polonya'yı da devirerek 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanlarının bir sonraki rakibi ev sahibi Çin olacak.

Kaynak: DHA, İHA
Filenin Sultanları Polonya'yı da devirerek 3'te 3 yaptı - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

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Filenin Sultanları Polonya'yı da devirerek 3'te 3 yaptı - Resim: 2

Polonya galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran ay-yıldızlılar, VNL'in ilk haftasındaki son maçında yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

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Filenin Sultanları Polonya'yı da devirerek 3'te 3 yaptı - Resim: 3

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Polonya maçında Derya Cebecioğlu'nun kasığındaki zorlanma nedeniyle, Meliha Diken'in ise bel bölgesindeki zorlanma sebebiyle dinlendirildiklerini açıkladı.

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Filenin Sultanları Polonya'yı da devirerek 3'te 3 yaptı - Resim: 4

Salon: National Indoor
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)
Polonya: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)
Setler: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7
Süre: 1 saat 51 dakika

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