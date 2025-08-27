Filenin Sultanları şova devam ediyor: Kanada'ya set vermedik!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.
1 / 10
Son 16 turunu daha önce garantileyen Filenin Sultanları, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
2 / 10
Filenin Sultanları, son 16 turunda ise 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.
3 / 10
4 / 10