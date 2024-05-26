Filenin Sultanları'ndan THY'ye isyan

Voleybolculardan gelen tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi. X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."