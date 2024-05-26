Filenin Sultanları'ndan THY'ye isyan
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları 13 saatlik ABD uçuşunda ekonomi sınıfında uçmalarına tepki gösterdi.
Voleybolculardan gelen tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyona ait olduğunu söyledi. X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Üstün, şu ifadeleri kullandı:
"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakurt, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diyen Ebrar, Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
Simge Aköz, "Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığınız için teşekkürler THY" ifadelerini kullandı.
Kaptan Eda Erdem ise, "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" yazarak THY'yi etiketledi. Milli takım oyuncularının karışık düzende koltuklara oturduğu görüldü.