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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu - Resim: 1

Milliler çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos Salı günü çıkacak.

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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu - Resim: 2

Ay-yıldızlılar, 15 Haziran'da Milletler Ligi maçında Çin'e 3-2 mağlup olmuştu.

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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu - Resim: 3

Filenin Sultanları, 2023'te Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken finalde karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup etmişti.

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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu - Resim: 4

Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.

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