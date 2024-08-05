Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.
Milliler çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos Salı günü çıkacak.
1 / 23
Ay-yıldızlılar, 15 Haziran'da Milletler Ligi maçında Çin'e 3-2 mağlup olmuştu.
2 / 23
Filenin Sultanları, 2023'te Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken finalde karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup etmişti.
3 / 23
Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.
4 / 23