Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'ten kötü haber
Tokyo Olimpiyatları'nda herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu.
Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı.
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Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıktı.
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Özellikleri Kore’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zehra Güneş, sosyal medyada 1,3 milyon takipçiye ulaştı.
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Güneş aynı zamanda, NBA’in yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.
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