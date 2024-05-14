  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu

Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı; ABD'li Kendall Kipp'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi'nin iddialı takımlarından Vakıfbank kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

1 / 20
Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu - Resim: 2

Sarı-Siyahlı kulüp, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattığını duyurdu.

2 / 20
Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu - Resim: 3

Ağustos ayında takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için kulüpten, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." açıklaması yapıldı.

3 / 20
Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu - Resim: 4

23 yaşındaki sarışın voleybolcu, güzelliği ile Vakıfbank'ın güzel yıldızlarından Zehra Güneş'e rakip olacak gibi.

4 / 20