Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı; ABD'li Kendall Kipp'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin iddialı takımlarından Vakıfbank kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Sarı-Siyahlı kulüp, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattığını duyurdu.
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Ağustos ayında takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için kulüpten, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." açıklaması yapıldı.
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23 yaşındaki sarışın voleybolcu, güzelliği ile Vakıfbank'ın güzel yıldızlarından Zehra Güneş'e rakip olacak gibi.
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