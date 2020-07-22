Filip Novak'ın menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Daha önce menajerinin önerdiği Çek futbolcu için yönetim, sezon sonunun beklemesi yanıtını verirken 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini Beşiktaş'a aktardı ve durumu yeniden hatırlattı.