Finlandiya'da Türk rüzgarı: Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı

IISA 2'nci Başkanı, buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, Türkiye’nin buz yüzmede kısa sürede önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Finlandiya’da tarihi bir dönem yaşıyoruz. Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel olarak katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek ve birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak” dedi.