Fiyatı dudak uçuklattı: İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi
Lionel Messi'nin PSG'den talip ettiği özelliklerde bir malikane bulundu ve bu malikanenin değerinin 48 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi, Paris'te yaşayacağı evi henüz belirlememişti.
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İŞTE MESSI'NİN FRANSA'DAKİ MALİKANESİ
RMC Sport'un haberine göre Messi'nin Fransa'da malikane arayış sona ermek üzere.
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48 MİLYON EURO
Le Vésinet'te 48 milyon Euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli süperstar, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak.
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1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Pembe Saray'ın, 2 bin metrekare büyüklüğünde olduğu biliniyor.
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