Futbol takımına yapay zekalı antrenör
İngiltere'de bir futbol takımı yapay zekaya sahip bir antrenörü renklerine bağladı.
Gelişen teknoloji hayatımızı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor.
Bunun son örneği İngiltere'deki yeşil sahalardan geldi.
Ülkenin başkenti Londra'daki Finchley FC yapay zekaya sahip bir antrenörü renklerine bağladı.
Bir bilgisayara entegre bir şekilde çalışan antrenör topladığı veriler ışığında takıma taktik destek sunacak.
Takımın teknik patronu yeni antrenör sesli komutlar ile danışabilecek.
Veri analizi yapan robot antrenör topladığı veriler ışığında takımın hocasına önerilerini sunabilecek.