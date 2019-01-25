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  3. 25 Ocak 2019 11:25

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

İngiltere'de bir futbol takımı yapay zekaya sahip bir antrenörü renklerine bağladı.

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Gelişen teknoloji hayatımızı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor.

Bunun son örneği İngiltere'deki yeşil sahalardan geldi.

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Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Ülkenin başkenti Londra'daki Finchley FC yapay zekaya sahip bir antrenörü renklerine bağladı.

Bir bilgisayara entegre bir şekilde çalışan antrenör topladığı veriler ışığında takıma taktik destek sunacak.

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Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Takımın teknik patronu yeni antrenör sesli komutlar ile danışabilecek.

Veri analizi yapan robot antrenör topladığı veriler ışığında takımın hocasına önerilerini sunabilecek.

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Futbol takımına yapay zekalı antrenör

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