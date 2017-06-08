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  3. 08 Haziran 2017 21:49

Antalyaspor'dan Sosa teklif !

Geçen sezonun başında 7.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Jose Sosa'nın yeniden Türkiye'de forma giyebileceği ileri sürüldü.

Antalyaspor'dan Sosa teklif !

talyan basınında yer alan habere göre; Antalyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu için Milan'a resmi teklifini sundu.

(Ajansspor)

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Antalyaspor'dan Sosa teklif !

Daha önce Milan'dan ayrılmak istemediğini belirten Sosa'nın ise yakın bir zamanda bu teklifi değerlendirmeye alacağı çünkü Franck Kessie ve olası Lucas Biglia transferinin ardından takımda forma şansı bulmakta zorlanacağı ifade edildi.

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Antalyaspor'dan Sosa teklif !

Haberde, Antalyaspor'un teklifinin de detayları paylaşıldı. Buna göre; kırmızı beyazlılar Sosa'ya yıllık 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerdi.

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Antalyaspor'dan Sosa teklif !

Sosa'nın bu teklifi kabul etmesinin zor olduğu, Türkiye'ye dönmek için 4 milyon euro isteyeceği iddia edilirken, tarafların 3 milyon euro+bonuslar üzerinde anlaşma sağlayabileceği de vurgulandı.

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