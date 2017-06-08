Antalyaspor'dan Sosa teklif !
Geçen sezonun başında 7.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Jose Sosa'nın yeniden Türkiye'de forma giyebileceği ileri sürüldü.
talyan basınında yer alan habere göre; Antalyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu için Milan'a resmi teklifini sundu.
(Ajansspor)
Daha önce Milan'dan ayrılmak istemediğini belirten Sosa'nın ise yakın bir zamanda bu teklifi değerlendirmeye alacağı çünkü Franck Kessie ve olası Lucas Biglia transferinin ardından takımda forma şansı bulmakta zorlanacağı ifade edildi.
Haberde, Antalyaspor'un teklifinin de detayları paylaşıldı. Buna göre; kırmızı beyazlılar Sosa'ya yıllık 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerdi.