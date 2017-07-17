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  3. 17 Temmuz 2017 18:38

Beşiktaş'tan Mascherano bombası

Transferde Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş büyük bir bomba daha patlatmak üzere.

Beşiktaş'tan Mascherano bombası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'yi transfer ederek çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmıştı. T

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Beşiktaş'tan Mascherano bombası

Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar son olarak, Barcelona'dan Javier Mascherano'yu gündemine aldı.

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Beşiktaş'tan Mascherano bombası

Şafak Malatya, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü yıldız Mascherano'yu Lig Radyo'da açıkladı.

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Beşiktaş'tan Mascherano bombası

İşte Şafak Malatya'nın açıklamaları;

"Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Javier Mascherano'nun menajeri Pinhas ile 14 Temmuz'da İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

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