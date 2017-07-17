Beşiktaş'tan Mascherano bombası
Transferde Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş büyük bir bomba daha patlatmak üzere.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'yi transfer ederek çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmıştı. T
Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar son olarak, Barcelona'dan Javier Mascherano'yu gündemine aldı.
Şafak Malatya, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü yıldız Mascherano'yu Lig Radyo'da açıkladı.