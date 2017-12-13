Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

1. Lewandowski faktörü



Lewandowski, Bayern Münih'in ölümcül gücü. Sadece Bayern'in değil dünya futbolunun da en iyi golcülerinden biri. 2017'de 52 maçta 52 gol kaydetti. Daha da ötesi Beşiktaş'ın defansının yıldızı Pepe'nin Lewa'yla olan sınavları pek de iyi geçmedi.