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  3. 13 Aralık 2017 15:15

Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

Bundesliga'nın web sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'ın, Alman ekibinden korkması için 5 neden başlığıyla bir makale yayımladı.

Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'a bir uyarı da Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'nın web sitesinden geldi.

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Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

Beşiktaş'ın Alman devinden korkması için 5 neden sayan site Siyah-beyazlı ekibin işinin zor olduğunu yazdı.

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Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

1. Lewandowski faktörü

Lewandowski, Bayern Münih'in ölümcül gücü. Sadece Bayern'in değil dünya futbolunun da en iyi golcülerinden biri. 2017'de 52 maçta 52 gol kaydetti. Daha da ötesi Beşiktaş'ın defansının yıldızı Pepe'nin Lewa'yla olan sınavları pek de iyi geçmedi.

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Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...

5 sezon önce Borussia Dortmund, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Almanya'da 4-1 mağlup ederken Lewandowski 4 golü de atan isim olmuştu. Kendisini savunmakla görevli Pepe'nin çabaları işe yaramamıştı.

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