Bundesliga'dan Beşiktaş makalesi ! 5 madde...
Bundesliga'nın web sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'ın, Alman ekibinden korkması için 5 neden başlığıyla bir makale yayımladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'a bir uyarı da Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'nın web sitesinden geldi.
Beşiktaş'ın Alman devinden korkması için 5 neden sayan site Siyah-beyazlı ekibin işinin zor olduğunu yazdı.
1. Lewandowski faktörü
Lewandowski, Bayern Münih'in ölümcül gücü. Sadece Bayern'in değil dünya futbolunun da en iyi golcülerinden biri. 2017'de 52 maçta 52 gol kaydetti. Daha da ötesi Beşiktaş'ın defansının yıldızı Pepe'nin Lewa'yla olan sınavları pek de iyi geçmedi.