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  3. 27 Temmuz 2017 12:46

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından, Sabah Spor'un usta yazarlarından Erman Toroğlu, yaşananları değerlendirdi. İşte A Spor canlı yayınına bağlanan Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri:

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

"Bu beklediğim bir olaydı. Fatih Terim'in damadının menajerlik şirketinde çalışması, Arda ile olan olaylar hep üst üste geldi. Sonunda da TFF'nin Terim'e sahip çıkmaması. Dolandırmayalım lafı; uçağa biniyorsunuz, Arda önündeki Bilal Meşe'ye !seni uçağa alanın...! diyor, Terim duymadım diyor ama duymama şansı yok."

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Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

"Olaylar üst üste geliyor, TFF Başkanı verdiği beyanatlarda hem onuın gazetesinde çalışan Meşe'ye hem de Terim'e sahip çıkmıyor. Arda'ya sahip çıkıyor. Ey Federasyon başkanı ikisi de değerli olursa, hata kimde hallet o zaman? Fatih Terim'de... Yolladılar."

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Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

"Fatih Terim ayrılmadı, görevden aldılar. Anladığım kadarıyla Terim yalnız kaldı. Ama o da çok yanlışlar yaptı. Burada bir şeytan üçgeni var, hazırlıklı olun. Dikkat edin, Şenol Güneş sezon sonuda Milli Takımı kovalıyordu. Son zamanlarda da Başkan'la Şenol Güneş arasında işler dönüyor. Bu işler ince işler, adamı şişler."

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Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

Erman Toroğlu, SABAH gazetesindeki köşesinde de duruma dair şu değerlendirmeleri kaleme aldı:

"Çok net olarak Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in işine son vermiştir. Bence de doğru yapmıştır. Çünkü Fatih Terim'in şu an yaptığı olay, bardağı taşıran son damlaydı."

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