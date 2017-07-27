Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri
A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından, Sabah Spor'un usta yazarlarından Erman Toroğlu, yaşananları değerlendirdi. İşte A Spor canlı yayınına bağlanan Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri:
"Bu beklediğim bir olaydı. Fatih Terim'in damadının menajerlik şirketinde çalışması, Arda ile olan olaylar hep üst üste geldi. Sonunda da TFF'nin Terim'e sahip çıkmaması. Dolandırmayalım lafı; uçağa biniyorsunuz, Arda önündeki Bilal Meşe'ye !seni uçağa alanın...! diyor, Terim duymadım diyor ama duymama şansı yok."
"Olaylar üst üste geliyor, TFF Başkanı verdiği beyanatlarda hem onuın gazetesinde çalışan Meşe'ye hem de Terim'e sahip çıkmıyor. Arda'ya sahip çıkıyor. Ey Federasyon başkanı ikisi de değerli olursa, hata kimde hallet o zaman? Fatih Terim'de... Yolladılar."
"Fatih Terim ayrılmadı, görevden aldılar. Anladığım kadarıyla Terim yalnız kaldı. Ama o da çok yanlışlar yaptı. Burada bir şeytan üçgeni var, hazırlıklı olun. Dikkat edin, Şenol Güneş sezon sonuda Milli Takımı kovalıyordu. Son zamanlarda da Başkan'la Şenol Güneş arasında işler dönüyor. Bu işler ince işler, adamı şişler."