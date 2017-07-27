Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak Fatih Terim sözleri

"Fatih Terim ayrılmadı, görevden aldılar. Anladığım kadarıyla Terim yalnız kaldı. Ama o da çok yanlışlar yaptı. Burada bir şeytan üçgeni var, hazırlıklı olun. Dikkat edin, Şenol Güneş sezon sonuda Milli Takımı kovalıyordu. Son zamanlarda da Başkan'la Şenol Güneş arasında işler dönüyor. Bu işler ince işler, adamı şişler."