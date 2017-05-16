Galatasaraylıları isyan ettiren 8 pozisyon
Son 2 haftada oynadığı Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında hakemlerden canı çok yanan G.Saray’ın sezon başından itibaren çeşitli karşılaşmalarda toplam 8 penaltısı verilmedi.
Süper Lig'de hedeflerinin bir bir uzağında kalan G.Saray, sergilediği futbolla beklentileri karşılayamadı ancak bu sezon hakemlerden yana en fazla canı yanan takım oldu. Son 2 haftada Kasımpaşa ve G.Antep'e karşı 2 net penalısı es geçilen sarı-kırmızılılar, beyaz noktaya gitmekte güçlük çekti. Wesley Sneijder, G.Antep maçında çektiği şutun Fatau'nun eline çarpmasına ‘devam' kararı veren orta hakem Hüseyin Göçek'i yardımcısı M.Emre Eyisoy'a şikayet ederek, Türkçe “G.Saray olunca hakemler penaltı vermiyor” demişti.
İşte Galatasaraylıları isyan ettiren o pozisyonlar...
3. hafta: Kayseri-G.Saray
Karşılaşma 0-0 devam ederken, Yasin Öztekin'in 12. dakikada Kayserili Levent Gülen tarafından düşürülmesine hakem Mete Kalkavan devam kararı verdi.
4. hafta: G.Saray-Ç.Rize
Mücadele G.Saray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Rizeli İsmail, Yasin'in ayağına net bir şekilde bastı. Hakem Özkalfa pozisyonun nizami olduğunu söyledi.