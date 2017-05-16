Galatasaraylıları isyan ettiren 8 pozisyon

Süper Lig'de hedeflerinin bir bir uzağında kalan G.Saray, sergilediği futbolla beklentileri karşılayamadı ancak bu sezon hakemlerden yana en fazla canı yanan takım oldu. Son 2 haftada Kasımpaşa ve G.Antep'e karşı 2 net penalısı es geçilen sarı-kırmızılılar, beyaz noktaya gitmekte güçlük çekti. Wesley Sneijder, G.Antep maçında çektiği şutun Fatau'nun eline çarpmasına ‘devam' kararı veren orta hakem Hüseyin Göçek'i yardımcısı M.Emre Eyisoy'a şikayet ederek, Türkçe “G.Saray olunca hakemler penaltı vermiyor” demişti.



İşte Galatasaraylıları isyan ettiren o pozisyonlar...