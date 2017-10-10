Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !
İzlanda mağlubiyeti sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Lucescu'yu gönderim Abdullah Avcı'yı getirme kararı aldı.
Finlandiya'da 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine hüsranla noktayı koyan A Milli Takım'da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı.
4 Ağustos'ta senelik 2.5 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılan Lucescu ile Kasım ayı bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi.
Ay-yıldızlı ekibin yaklaşık 1 yıl resmi maçının olmaması yüzünden Lucescu konusunda acele edilmeyeceği, Kasım ayında liglere verilecek milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde o ay sonunda görevden alınacağı bildirildi.