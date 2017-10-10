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  3. 10 Ekim 2017 12:59

Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !

İzlanda mağlubiyeti sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Lucescu'yu gönderim Abdullah Avcı'yı getirme kararı aldı.

Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !

Finlandiya'da 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine hüsranla noktayı koyan A Milli Takım'da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı.

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Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !

4 Ağustos'ta senelik 2.5 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılan Lucescu ile Kasım ayı bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !

Ay-yıldızlı ekibin yaklaşık 1 yıl resmi maçının olmaması yüzünden Lucescu konusunda acele edilmeyeceği, Kasım ayında liglere verilecek milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde o ay sonunda görevden alınacağı bildirildi.

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Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !

Rumen hocanın yerine Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı'nın göreve getirileceği ifade edildi. Hatırlanacağı gibi Futbol Federasyonu, Lucescu'dan önce Şenol Güneş'i gündemine almış, ancak Beşiktaş kulübü izin vermemişti.

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