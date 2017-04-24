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  3. 24 Nisan 2017 22:22

Talisca gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, gollerini atmaya devam ediyor. Lyon maçında 2 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, ligde de üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı.

Talisca gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, gollerini atmaya devam ediyor. Lyon maçında 2 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, ligde de üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı.

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Talisca gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta Talisca rüzgarı devam ediyor. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarının ardından Adanaspor'u da boş geçmedi.

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Talisca gollerine devam ediyor

Hafta içinde oynanan Lyon maçında 2 gol birden atan ve UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Talisca, Adanaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.

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Talisca gollerine devam ediyor

Hücum organizasyonlarında oyunu çok iyi yönlendiren Talisca, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sahneye çıktı ve Tolgay'ın harika pasında takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

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