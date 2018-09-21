Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !
Dünyaca ünlü futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri okuyanları hayrete düşürüyor...
LEONARD KWEUKE
Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.
LEONARD KWEUKE
Kamerunlu futbolcunun en az 3 hafta daha futbol oynayamayacağı açıklandı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi. İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:
SEMİH KAYA
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı İzmir'de ailesiyle beraber tatil yaparken, gözüne mangal kömürünün gelmesiyle yaralandı.