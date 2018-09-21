Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

LEONARD KWEUKE



Kamerunlu futbolcunun en az 3 hafta daha futbol oynayamayacağı açıklandı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi. İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:

