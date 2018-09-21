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  3. 21 Eylül 2018 16:25

Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

Dünyaca ünlü futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri okuyanları hayrete düşürüyor...

Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

LEONARD KWEUKE

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.

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Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

LEONARD KWEUKE

Kamerunlu futbolcunun en az 3 hafta daha futbol oynayamayacağı açıklandı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi. İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:

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Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

SEMİH KAYA

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı İzmir'de ailesiyle beraber tatil yaparken, gözüne mangal kömürünün gelmesiyle yaralandı.

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Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri !

MILAN RAPAIC

Zorlu sezon öncesi kampından üç hafta boyunca yırtmak için Temmuz 1995'te uçuş kartıyla kendi gözünü çıkarmaya çalışmış.

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