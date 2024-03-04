Futbolda en yüksek yayın geliri olan ülkeler açıklandı: Türkiye de listede!
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları 168 milyon Euro'ya beIN Sports'a verildi. TFF, Süper Lig'in en fazla gelir elde eden ligler arasına girdiğini açıkladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için 168 milyon Euro karşılığında tekrar beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.
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Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.
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Yıllık TV yayın geliri en fazla olan ligler şöyle:
10- İskoçya Premiership: 29 milyon Euro
9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon Euro
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8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon Euro
7- Portekiz Primeira: 160 milyon Euro
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