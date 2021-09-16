Futbolda hayal kırıklığının yeni adı Messi oldu
Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Messi dün akşam yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne aldı. İspanyol, İngiliz ve Fransız basını Messi'nin dün akşamki performansını adeta yerden yere vurdu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda turnuvanın favorisi olarak gösterilen yıldızlar topluluğu PSG, Belçika'da Club Brugge'a konuk oldu.Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Paris Saint Germain, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle öne geçerken, ev sahibinde Hans Vanaken 27. dakikada bu gole yanıt verdi. PSG'de hücüm hattı Neymar, Messi ve Mbappe'den oluşurken, Arjantinli yıldız Messi, PSG'de ilk Devler Ligi maçına çıktı.
Alınan bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Bir sonraki mücadelede Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.
Hürriyet'in haberine göre; PSG'nin tüm dünyada yankı uyandıran transferi Lionel Messi, yeni takımıyla ilk kez Şampiyonlar ligi'nde forma giyerken başta İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.